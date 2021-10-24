وظائف خالية في شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.. اعرف الشروط

فتحت شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، باب التقديم على وظائف مهندس مدني وكهرباء وميكانيكا وكيميائي بنظام العقد المؤقت حتى 6 نوفمبر المقبل، حيث يتم سحب ملف التقديم من مقر الشركة الرئيسي في 32 شارع رمسيس، وإرساله على موقع الشركة الإلكتروني، مع عدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بعد المدة المحددة للتقديم.

وأكدت شركة الصرف الصحي في القاهرة، أنّه يشترط في المتقدمين الحصول على بكالوريس الهندسة بالتخصصات عاليه من إحدى الجامعات المعتمدة في الهندسة، وأن يكون خريج كلية العلوم تخصص كيمياء أو بيولوجي أو كيمياء مزدوج للراغبين في التقديم لوظيفة كيميائي، وألا يزيد سن المتقدم في الوظائف عن 35 عاما من تاريخ الإعلان، مع اجتياز الاختبارات المقررة من تحريري وشفهي واجتياز الكشف الطبي، والعمل بنظام الورديات بأي من مواقع الشركة.

اشتراطات التقديم لوظائف الصرف الصحي

وفيما يتعلق بتعليمات التقديم، أشارت شركة الصرف الصحي، إلى أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى وتحديدا من مناطق شبرا الخيمة في القليوبية قسم أول وثان، ومن الجيزة من مناطق المنيب والهرم وحدائق الأهرام وصفط اللبن والمهندسين وإمبابة.

وظائف مطلوبة

وكذلك، فتحت شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، الباب للتقديم لعدد من الوظائف في تخصصات فني حملة ومعدات ثقيلة، وسائق معدات ثقيلة، وعامل تشغيل مساعد، ويستمر سحب الملف والتقديم حتى 11 نوفمبر المقبل، مع عدم الالتفات للطلبات المقدمة بعد تلك المدة، ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف 6 ضوابط، أولها اجتياز الكشف الطبي والعمل بنظام الورديات واجتياز الاختبارات من تحريري وشفهي وعملي، وألا يزيد السن عن 35 عاما، والحصول على شهادة محو الأمية أو الابتدائية والإعدادية للراغبين في العمل بوظيفة عامل تشغيل مساعد، والحصول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ورخصة قيادة درجة أولى، لمن يرغب في شغل وظيفة فني حملة ومعدات ثقيلة وسائق معدات ثقيلة، والموقف من التجنيد، وحال التقديم يتم إرفاق صور من شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي و2 صورة شخصية ورخصة قيادة درجة أولى.