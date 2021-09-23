وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة.. 12 شرطا و6 أوراق مطلوبة

تقدم «الوطن» تفاصيل وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة والأوراق المطلوبة، بحسب ما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي أكد أن الوزارة حريصة على سد العجز في جميع التخصصات ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحاً أن الحضور سيكون نظامياً في المدارس، على أن تكون المنصات التعليمية مكملة للعملية التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة، وهي:

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.

- صورة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية للمتقدم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاستعانة بالمعلمين عن 11 شهراً في العام الدراسي الواحد، خاصة في ظل الالتزام بعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، مشددة على أنه لا يحق لهم المطالبة بالتعيين وعليهم الالتزام بقواعد العملية التعليمية.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على المتقدمين أن يكون متوافر لديهم المؤهلات العليا التي تناسب الوظيفة الجديدة وتصنيفهم وفقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي، لافته إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد سواء من حيث صيانة المدارس أو إعداد المقررات العلمية.

شروط وضوابط القبول في التدريس بالحصة

أما شروط وضوابط القبول في التدريس بالحصة فتمثلت في الآتي:

- أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا التربوية.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- اختيار المعلمين وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.

- فحص الموقف الأمني للمتقدم قبل العمل.

- أن يكون ذو سمعة حسنة.

- تصنيف المقبولين وفقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الإستعانة بهم.

- عدم المطالبة بالتعيين.

- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهاً للحصة.

- عدم اشتراك المتطوعين في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.

-لا يجوز أن يكون النصاب للمعلم المستعان به أكثر من 24 حصة أسبوعياً.

- عدم المطالبة بالتعيين فيما بعد في المدرسة.