عودة مرتضى منصور.. ماذا قال القضاء؟

قبلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاده، والذي يترتب عليه عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، إضافة إلى أعضاء مجلسه، الذي جرى استبعادهم وإيقافهم، على خلفية قرار وزير الشباب والرياضة، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك.

قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مرتضى منصور ومجلسه

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، جرى إيقافه واستبعاد مجلس إدارة النادي، بناء على قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي نتج عنه تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

المحكمة أجلت نطق الحكم قبل شهرين

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت نطقها في الحكم، الذي كان مقررا إعلانه في 15 أغسطس الماضي، أي قبل شهرين، في الدعوى القضائية التي رفعها هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طلب فيها إلغاء قرار استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كما تضمنت الدعوة القضائية، اختصام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي في الوزارة، ورفضت محكمة القضاء الإداري، طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدّعين بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

المحكمة تقبل الطعن.. ومرتضى منصور يعود بمجلسه

وكانت المحكمة نظرت في الطعن المقدم من هاني زادة، نهاية العام الماضي، بشأن الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، بدافع وجود مخالفات مالية وإدارية، مطالبين بعودة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلسه، بعدما شكلت وزارة الشباب والرياضة، مجلسا مؤقتا لإدارة شؤون النادي لحين إجراء انتخابات جديدة أو انتهاء عمل اللجنة.