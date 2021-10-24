الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخريج 26 طالبا سودانيا من الجامعات المصرية

احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أمس، بتخرج 26 من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر حيث حصل 22 منهم على درجة البكالوريوس وأربعة على درجة الماجستير من جامعات مصرية وأجنبية مختلفة بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية.

الكنيسة هي الأم الحاضنة لأولادها

وألقى الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة، كلمة الاحتفال قائلًا إن الكنيسة كانت الأم الحاضنة لأولادها أثناء الدراسة مضيفًا: «بلادنا تئن وتتمخض، ولكنكم أنتم الأمل لبلادنا، وشكرا لكم لما قدمتموه في فترة دراستكم وكنتم نور وسط كنيستكم».

وقال رئيس الأساقفة إننا مدعوون أن نكون تلاميذ المسيح والتلميذ هو من يتعلم ويخضع للمعلم، مضيفًا: «الرب كان يخلق نوع جديد من التلمذة من خلال دعوته للتلاميذ بنفسه».

وأضاف رئيس الأساقفة: «التلمذة من المسيح هي أن يختار الله شخصيا بنفسه تلاميذ يخدمونه ويتبعوه»، مؤكدًا على أنه كان يوضح دائمًا ثمن التلمذة وهي أن تكون تلميذ للمسيح حتى آخر العمر.

التلميذ مدعو للطاعة حتى نهاية حياته

وتابع رئيس الأساقفة: «عندما تكون مدعو من المسيح فهذا معناه أنك مختار للخدمة حتى النهاية وتعيش في حياة التوبة والشركة، كذلك التلميذ مدعو للطاعة حتى آخر يوم في حياته فهي تعطي معنى وهدف للحياة».

واختتم الحفل بالعبادة والتسبيح وقراءة الشعر بينما بدأ الخريجون بالسير في موكب يجوب أنحاء كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك احتفالًا بالتخرج.

وكان مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك قد نظم يوم للارتجال الموسيقي «open jam» بالاشتراك مع محمد توفيق، حيث شمل جلستين متتاليتين بمقر مركز جسور الثقافي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتضمنت الورشة التعرف على أنواع الفنون المختلفة والمناسب منها لكل شخص من خلال التجربة على مدار الثلاثة أيام، إذ بدأ اليوم الأول بالتعرف على فن التمثيل المسرحي وفن الرقص المعاصر واليوم الثاني يشمل تجربة فن البوفون ومسرح الشيء على أن يتناول اليوم الثالث التعرف على فن الكوميديا ديلارتي والحكي.