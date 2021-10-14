الكنيسة تعلن موعد جنازة الأنبا كاراس أسقف المحلة بعد وفاته بكورونا

أعلنت الكنيسة المرقسية تحت إشراف قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، عن تحديد تجهيز صلوات تجنيز نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، لتكون الساعة الثانية عشر منتصف ظهر غد الجمعة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

تفاصيل تجنيز أسقف المحلة عقب وفاته بفيروس كورونا

وقالت الكنيسة المرقصية في بيان صادر عنها، في الساعات الأخيرة من أمس الأربعاء، «رقد الأب الأسقف الجليل الأنبا كاراس في الرب مساء اليوم، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ 63 سنة، بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة، منها 8 سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى».

الكنيسة الأرثوذكسية تودع الحبر الجليل والأسقف المبارك

وذكر البيان «قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين.

وأشار البيان في نصه «لقد تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كل معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين».

وأكمل البيان «نثق أن له الطوبى من الله بحسب الوعد الإلهي.. (طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ). (نَعَمْ) يَقُولُ الرُّوحُ: (لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ). (رؤ ١٤ : ١٣)».

الكنيسة المصرية تقدم خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة

وتقدمت الكنيسة المصرية بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.