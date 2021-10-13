الكنيسة الأسقفية تشارك فى معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم واللاجئين

شاركت وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، إذ يقام تحت وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا بأرض المعارض.

مشغولات خشبية خاصة بالكنيسة

وقالت نانسي فايق مديرة الجناح، إن معروضات الكنيسة الأسقفية تتضمن المشغولات الخشبية والمطعمة بالصدف، بالإضافة إلى مشاركة وادي شوب التابع للكنيسة حيث يعرض قطعًا من إنتاج اللاجئين تشتمل على قطع يدوية مختلفة من الشنط والأخشاب والمفارش والمكرمية.

جناح يحمل رقم 20 داخل قاعة 3 باسم

وأضافت نانسي، أن يضم الجناح أيضًا مركز بولاق التابع للكنيسة، حيث يشارك بالمفروشات القطنية والمطرزة يدويًا، تقع معروضات الكنيسة الأسقفية في قطاع التسكين F بجناح يحمل رقم 20 داخل قاعة 3 باسم وحدة الصم الأسقفية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار معرض تراثنا وتبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الهمم، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم؛ لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

احتفال الكنيسة بتشيد أقليم الإسكندرية لها

يذكر أن الكنيسة الاسقافية قد احتفلت بتدشن أقليم الإسكندرية للكنسة 28 أكتوبر، وذلك بحضور رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الذي حضر من المملكة المتحدة خصيصاً لذلك، كما حضر كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، وذلك لتدشين الحدث التاريخي الذي يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على 10 دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا.

واختتم ويلبي زيارته لمصر بترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة، كما تفقد جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر برفقة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة حيث استمع إلى شرح مفصل عن أنشطة الوحدة.