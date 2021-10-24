ضبط شخص نصب على اثنين بالإسماعيلية في 400 ألف جنيه: هتاجرلكم بالفاكهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اثنين من المواطنين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، من تلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية منهما بدعوى توظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.

المتهم جمع أموالا من الأهالي بدعوى توظيفها بالمخالفة

بإجراء التحريات، تمّ التأكّد من صحة الواقعة وتبين ممارسة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين منهم راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون.

وحسب التحريات، تمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ400 ألف جنيه من الشاكيين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.