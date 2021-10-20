أخبار محافظة الإسماعيلية.. سقوط عاطلين بهيروين وحبس عاطل يهرب البانجو

شهدت محافظة الإسماعيلية عدة أحداث مهمة خلال اليوم الأربعاء، أبرزها ضبط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع.

سقوط عاطلين بهيروين خام في الإسماعيلية

وألقت مباحث الإسماعيلية القبض على شخصين عرف عنهما الاتجار في الهيروين علي نشاط واسع وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وبندقية خرطوش.

ونجحت مأموريتين منفصلتين في القبض على «عبد الرازق. س. م» في العقد الخامس من العمر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري ومبلغا ماليا ضخما من حصيلة البيع.

ونجحت المأمورية الثانية في استهداف المتهم الثاني علي طريق بورسعيد بخدعة من ضباط البحث الجنائي بطلب شراء كمية من مخدر الهيروين في إحدى المناطق التي اعتاد المتهم ترويج مخدره بها وإلقاء القبض عليه فور وصوله.

سقوط عاطل يهرب البانجو من الإسماعيلية إلى الشرقية

وتمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر «البانجو»، أثناء محاولته تهريبها من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة الشرقية.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم تواصل مع أحد العناصر الإجرامية في مدينة القنطرة شرق قناة السويس لجلب مخدر البانجو وتوزيعه في الشرقية.

ونجح ضباط البحث في القبض على المتهم وبحوزته أكثر من 20 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالي 100 كيلو جرام.

فتح دورات المياه في مساجد الإسماعيلية

وأعلنت أوقاف الإسماعيلية فتح جميع دورات المياه الخاصة بالمساجد، خلال أداء فروض الصلاة وسيجرى إغلاقها بعد كل صلاة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن كورونا.

وشهدت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الماضيين، عمليات تعقيم وتطهير مع التأكد من وصول المياه وصلاحية الصنابير وعمل الصيانة اللازمة.