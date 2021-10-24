السيسي: النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير لحضارات الشعوب

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر في الدورة الرابعة من «أسبوع القاهرة للمياه 2021»، قائلًا: «يسعدني الترحيب بكم من على ضفاف النيل، واهب الحياة لملايين المصريين، وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل، والتي أسهمت ولاتزال في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور».

العالم يشهد تغيرات سريعة بموارد المياه ويجعل إدارتها عملية معقدة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته المسجلة التي ألقاها خلال فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه 2021»، «يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو المياه والسكان والتغيرات العالمية والفرص والتحديات؛ في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة بالموارد المائية، ويجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد».

أزمة المياه من أبرز التحديات الملحة بسبب زيادة سكان العالم

واستكمل رئيس الجمهورية: «أزمة المياه من أبرز التحديات الملحة بسبب زيادة سكان العالم، مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلًا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد».