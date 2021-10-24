السيسي: مصر تتطلع للتوصل لاتفاق ملزم للسد الإثيوبي في أقرب وقت

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي،ان مصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد إثيوبيا؛ اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدَره مجلس الأمن في سبتمبر 2021، وذلك فق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية بـ50 مليار دولار

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته المسجلة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لـ«أسبوع القاهرة للمياه»، على أنَّ مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات الجمة والمركبة في هذا المجال، حيث أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري علي مياه نهر النيل.

مصر من أكثر الدول جفافاً في العالم.. وتعتمد بشكل حصري على النيل

ويعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم من وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص» في الفترة من 24- 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين في مجال المياه والقطاعات ذات الصلة من مختلف دول العالم، إضافة للعلماء والخبراء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الدولية.