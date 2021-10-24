السيسي: مصر تؤمن بدفع جهود التنمية كشرط أساسي لتعزيز السلم والأمن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ هناك عوامل كثيرة تسهم في تفاقم أزمة المياه وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسؤولية إدارة الموارد المائية إلى تحدي يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها.

مصر انخرطت بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018- 2028

وتابع رئيس الجمهورية، خلال كلمته المسجلة التي ألقاها خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنَّه «في ظل الأزمة الحرجة وانطلاقًا من إيمان مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفي قلبه منظومة الأمم المتحدة انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018- 2028، حيث شاركنا بفاعلية بمختلف مراحله».

مصر رحبت بفتح نقاش بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة تحديات المياه

وأضاف الرئيس السيسي: «مصر رحبت بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة -أكتوبر 2022- على مسار عقد المياه الأممي، وفتح نقاش شامل بين مختلف أصحاب المصلحة بين الحكومات والخبراء والمرأة والشباب لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود وترسيخ الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة».

واستكمل السيسي: «وعلى الصعيد الوطني، مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرطا أساسي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر، وتبنينا الرؤية الشاملة مصر 2030 يخاطب كل مناحي الحياة، وفيه الأولوية القصوى للهدف السادس بأهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه».