إليسا تستعد لحفل جديد على «أولمبيا».. والجمهور: «اشتقنا لدفا صوتك»

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي على مسرح «أولمبيا»، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك يوم 9 نوفمبر المقبل، وذلك للمرة الثالثة التي تحيي فيها إليسا حفلاً على هذا المسرح الفرنسي الشهير، وفقًا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

جمهور إليسا في فرنسا: «اشتقنا لدفا صوتك»

وعبّرت إليسا عن اشتياقها لجمهورها في فرنسا عبر تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «لا أستطيع الانتظار حتى ألتقي بكم جميعًا مجددًا»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور الذي بادلها نفس الحب، حيث قالت إحدى السيدات اللبنانيات في فرنسا: «اشتقنا لدفا صوتك.. كان الصيف ممل وبارد بباريس هالسنة»، بينما علقت أخرى: «رح تكسري الدني متل العادي.. رح نكون ناطرين هاليوم لنشوفك ونفرح فيكي».

أسعار حفل إليسا على مسرح «أولمبيا»

وأعلن المسرح عن حفل الفنانة اللبنانية، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قائلاً: «حفل الفنانة الاستثنائية، التي تم اختيارها بالفعل كأفضل فنانة شرقية لأمسية فريدة ستؤدي فيها أعظم أغانيها»، وذلك بأسعار تذاكر تضم 4 فئات، تبدأ بـ55 يورو أي ما يوازي ألف جنيه مصري، وتتدرج بين 77 و88 وصولاً إلى 139 يورو، وهو ما يوازي 2500 جنيه مصري.

وقدمت إليسا أول حفلاتها على مسرح «أولمبيا» عام 2017، ثم وقفت على خشبة المسرح الشهير بعد عامين تحديدًا في 2019، لتكون التجربة الثالثة لها في الغناء على المسرح الشهير في نوفمبر 2021.

وقررت إليسا في شهر أغسطس الماضي الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأجواء السلبية، وقالت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «إلى أحلى جمهور، رح غيب شوي عنكن وبرجعلكن بعد فترة لأنه كتير تعبت أعصابي من القرف والهبل اللي موجود ع تويتر، هتوحشوني، بحبكن كلكن».

إليسا ضمن قائمة المؤثرين الأبرز على تويتر

وجاءت إليسا ضمن قائمة المؤثرين الأبرز على موقع التغريدات الشهير، وفقًا لما أعلنته سابقًا: «فخورة وسعيدة بها الشرف، إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر مع أهم الأسماء بالعالم وأكثرها تأثيرًا».