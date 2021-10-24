ضبط صاحب محل هواتف نصب على مواطني البحيرة في 5 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في البحيرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة البحيرة، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها، واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

ضبط صاحب محل هواتف بتهمة النصب على المواطنين

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام صاحب محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة إدكو، مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

5 ملايين جنيه حصيلة عمليات النصب

وأشارت التحريات إلى أن المُبلع ضده، تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.