أخبار محافظة البحيرة.. حبس طالب قتل مقاولا وحملات لإزالة التعديات

شهدت محافظة البحيرة على مدار اليوم، عددا من الأحداث الهامة أبرزها تنفيذ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة عدة حملات تموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

كما قرر رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس طالب جامعي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مقاول عمال بسبب ضبطه في وضع مخل مع والدته، حيث قام بطعنه عدة طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقرية النجاح التابعة لمركز بدر.

مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات بكوم حمادة عن ضبط عدد 164 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي دون ترخيص وتم التحفظ على عدد أسطوانتي غاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلي فقط.

تكثيف الحملات الرقابية

كما كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة حملاتها التفتيشية على مصانع ومنافذ بيع حلوى المولد النبوي، حيث شنت حملة تفتيشيه موسعة استهدفت مصانع ومنافذ بيع الحلوى الموسمية، وأسفرت عن ضبط عدد 300 قطعة حلوى موسمية مجهولة المصدر بدون بيانات تدل على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مغلفة يحظر تداولها بأحد المحال في السوق التجاري وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم تحت تصرف النيابة.

مصرع شاب

ولقي شاب مصرعه جراء تناوله حبوب حفظ الغلال السامة بقرية جواد حسني بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة اليوم، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمود.ف.ع»، 20 عاما، إثر تناوله قرص حفظ الغلال داخل منزله، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

حملات إزالة مكبرة

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز.

حملات رقابية على المصالح الحكومية

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والوحدات الصحية بقرى «أورين ومحلة فرنوي والربدان ولقانة»، أسفرت عن إحالة 13 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.