إزالة 41 تعديا بنطاق 6 مراكز في محافظة البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، اليوم، أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 2531 م2.

حملات إزالة التعديات

وشملت التعديات التي جرى إزالتها 15 تعديا على مساحة 1227 م2 برشيد، وتنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات علي حرم الصرف بأبوالمطامير بمساحة 516 م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والخرسانة.

كما تم إزالة حالة تعدٍ بمساحة 230 م بقرية زاوية غزال بدمنهور ، وإزالة مخالفة عبارة قواعد خرسانية بمساحة 200 م بنطاق قريه قافلة بأبو حمص، كما تم إيقاف أعمال إنشاء شدة خشبية بدون ترخيص بمساحة 200 م بالدلنجات وتم التحفظ على معدات البناء.

كما أزالت الحملات 11 تعديا على مساحة 158 م2 على ولاية هندسة الصرف بمصرف البابلي التابع لهندسة صرف العطف بنطاق قرية أريمون بالمحمودية عبارة عن عشش وزراعات ومخالفات بناء.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية وأكلاك الدولة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر .

تكثيف الحملات

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.