ضبط شخصين بكفر الشيخ وقنا يتاجران بالنقد الأجنبي.. أحدهما حجم تعاملاته 5 ملايين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «صاحب محل مصوغات - مقيم بمحافظة كفر الشيخ»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من محل المصوغات الذهبية الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، أمكن ضبط المتهم بالمحل المشار إليه، بحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بمساعدة شقيقه

وفي هذا السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وشقيقه «يعمل بالخارج بإحدى الدول» – مقيمين بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك.

ويقوم المتهم الأول باستلام تلك الأموال واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

حجم تعاملات الشقيقين 5.2 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني «المتواجد خارج البلاد».

كما تبين أن حجم الشقيقين خلال عام طبقًا للفحص المستندي، 5.2 مليون جنيه.