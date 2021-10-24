ليه بلاش تشيل الموبايل في جيب البنطلون؟.. خبير معلومات يجيب

الهاتف المحمول كأي جهاز شديد الحساسية يلزمه اهتمام خاص كي يؤدي مهمته لصاحبه، لكي يعمل الموبايل بكفاءة عالية طوال عمره الافتراضي. ويتعرض الهاتف المحمول أحيانا للسقوط والارتطام بالأسطح الصلبة نتيجة اصدامه بالأسطح أو الالتواء نتيجة الاحتفاظ به في جيوب الملابس بشكل خاطئ، ويرغب الجميع في الحافظ على هاتفهم لأطول فترة ممكنة، ويقدم المختصون عدة نصائح للحفاظ على الموبايل.

خبير يحذر من الحرارة والبرودة الشديدة

المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، نصح بالتعامل مع الموبايل برفق، لحمايته من السقوط على عمره الافتراضي، قائلا في تصريحات لـ«الوطن» إن أحد أكبر عدو للموبايل هو الحرارة والبرودة الشديدة.

وتابع أن أحد أسباب تعطل الموبايل، هو ترك التليفون لمصادر الحرارة المرتفعة مثل وضعه بالقرب من أشعة الشمس، فيحدث تجمع للأشعة على الشاشة، والتي تعكس الضوء وتمتص الحرارة، وفي هذا الوقت تصبح درجة حرارة التليفون أعلى بكثير من درجة الحرارة المصمم لها، وهو ما قد يؤدي لتوقف الشاشة.

ونوه أن البرودة الشديدة تحدث التأثير السلبي نفسه، لافتا إلى أن التغير المفاجئ للتليفون من الحرارة إلى البرودة «التكييف»، مما يتسبب في تكثيف الرطوبة على الأجزاء الداخلية وتبدأ أجزاء داخلية من الموبايل في التأكسد والصدأ.

الموبايل يتعرض للتلف عند وضعه في الجيب الخلفي

كما حذر شريف إسكندر، من وضع الموبايل في الجيوب الخلفية للبنطلونات، والجلوس عليها أو وضعها بشكل يؤدي إلى الالتواء، مؤكدا على أن الموبايل ليس بالصلابة التي نعتقدها، قائلا: «وضع الهاتف في الجيب الخلفي يحدث به التواء متكرر وغير مرئي، ومع تكرار الأمر تتعرض الخيوط المعدنية الرقيقة الموجودة في الشاشة إلى التمزق»، قائلا إنه من أعراض هذا التمزق والالتواء حدوث توقف في نصف الشاشة، كما أن الهزات القوية والسقوط يعرض تعرض اللحامات الداخلية للتفكك وبالتالي تلف الموبايل.