رئيس GSMA يكشف تفاصيل مخطط أمن شبكات الهاتف المحمول بعد تطويره

تحدّث رئيس قطاع الأمن بالجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، جيمس موران، عن تفاصيل مخطط ضمان أمن الشبكات الذي طورته الجمعية الدولية للهاتف المحمول GSMA، بالتعاون مع الهيئة التشاركية لتطوير الجيل الثالث للاتصالات (3GPP)، ليكون آلية تقييم أمني معيارية مناسبة لأجهزة وشبكات المحمول، حيث يهدف المخطط لتوفير إطار ضمان أمني لتسهيل التحسينات في مستويات الأمان على مستوى الصناعة بأكملها، وذلك خلال المؤتمر العربي الخامس لأمن المعلومات.

وأضاف: يتمثل الهدف من معيار مخطط ضمان أمن الشبكات، في تحديد متطلبات الأمان وتوفير إطار لتقييم درجة أمان تطوير المنتجات وعمليات دورة حياتها، فضلًا عن اختبارات الأمان المستخدمة عند تقييم معدات الشبكات، لذا يمكن لمزودي الخدمة من خلال هذا المخطط، الاستغناء عن متطلبات الأمان التنظيمية المجزأة.

وأشار موران إلى أنّ المخطط هو خط أساس عالمي مشترك للمشغلين ووكالات أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية، حيث يعود بالنفع على البائعين والمشغلين عند استخدامه بشكلٍ أساسي مع بروتوكولات وسياسات الأمان الأخرى التي تتناول دورة حياة الشبكات بالكامل.

وتتولى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مسؤولية الجانب التشغيلي لآلية المخطط، شاملًا المنهجيات وعمليات لمزودي الخدمة، بينما يركز الهيئة التشاركية لتطوير الجيل الثالث للاتصالات (3GPP) على متطلبات الأمان وحالات الاختبار.

تقيم المنتجات في المختبرات الخاصة بالمؤسسة

ويتمثل الهدف الأساسي لتقييم المنتجات في المختبرات الخاصة بها، في التأكد من إمكانية التأكد من الحقائق بناءً على قرارات الخبراء المتعلقة بالأمن.

وتشاورت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA والهيئة التشاركية لتطوير الجيل الثالث للاتصالات (3GPP) مع المشغلين والموردين العالميين والهيئات التنظيمية الحكومية وغيرهم من شركاء الصناعة الآخرين لتطوير هذا المخطط بناءً على 3 ركائز.