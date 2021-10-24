تحرير 654 مخالفة مرورية وتحصيل 64 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

شنت إدارة مباحث المرور بمحافظة الغربية، اليوم، سلسلة حملات مرورية لمواجهة قائدي السيارات والدراجات النارية المخالفة بشوارع طنطا والمحلة، ما أسفر عن تحرير 654 مخالفة مرورية، وتحصيل 64 ألف غرامات فورية خلال 24 ساعة الأخيرة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد وائل حمودة مدير مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

ضبط 19 مركبة غير مرخصة

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 19 مركبة مخالفة من الدراجات النارية والـ«توك توك» غير المرخص وتم التحفظ عليها، وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

محافظ الغربية يوجه بحصر مخالفات التعدي والبناء

في سياق آخر، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية بالضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بحصر أعداد مخالفات التعدي والبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية القروية.

كما شدد محافظ الغربية توجيهاته علي أهمية وضع دراسات أمنية عاجلة بين مسؤولي الجهات التنفيذية بمجالس المدن ومأموري مراكز وأقسام الشرطة للتصدي لكل أوجه صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلا عن إحالة المخالفين للنيابات العسكرية وردعهم قانونيا.

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