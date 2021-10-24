بالأسماء.. تعيين 20 أستاذا بكليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة عن شهر سبتمبر، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 20 أستاذاً بعدد من الكليات.

أسماء المعينين

ونصت القرارات على تعيين تعيين ثلاثة أساتذة في كلية الزراعة، وهم الدكتور محمد أحمد الملقب بالخرش محمد يوسف بقسم الوراثة تخصص (وراثة)، والدكتور عصام يوسف عبد الحفيظ عبد العاطي والدكتور عمر حسني محمد إبراهيم بقسم الزينة تخصص (نباتات زينة وتنسيق حدائق).

وفي كلية التربية شملت القرارات تعيين ثلاثة أساتذة آخرين، هم الدكتور مصطفى عبدالمحسن عبدالتواب بقسم علم النفس التربوي تخصص (صحة نفسية)، والدكتور جمال حسن السيد إبراهيم بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص (جغرافيا)، والدكتور محمد مصطفى محمد بقسم أصول التربية تخصص (التخطيط التربوي واقتصاديات العالم).

كما شملت القرارات تعيين اثنين من الأساتذة في 6 كليات أخرى، ففي كلية الطب عُينت الدكتورة سحر عبد الله مرسي الجمال بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور شريف أحمد عبد الوهاب بقسم الأمراض الصدرية بالكلية، وفي كلية الطب البيطري الدكتورة منال عبد الله محمد، والدكتورة حسنية سويفي عبد المحسن بقسم صحة الحيوان والدواجن والصحة البيئية بالكلية.

قرارات التعيين تشمل كليتي التمريض والهندسة

وفي كلية التمريض، عُينت الدكتورة أسماء غريب محمد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع، والدكتورة نجوى محمد أحمد بقسم التمريض الباطني والجراحي بالكلية.

كما تضمنت القرارات كلية الهندسة، حيث عُين الدكتور هشام محمد دياب بقسم الهندسة المدنية تخصص (المنشآت الخرسانية)، والدكتور محمد عاطف عبدالعال بقسم الهندسة الكهربائية تخصص (هندسة الإلكترونيات)، وفي كلية العلوم الدكتورة سناء محمد فهمي جاد الرب بقسم النبات والميكروبيولوجي تخصص (ميكروبيولوجي بكتيريا)، والدكتور هشام الدين محفوظ قطب بقسم الفيزياء تخصص (علوم المواد)، وفي معهد جنوب مصر للأورام الدكتورة نشوى محمد عبد الرؤوف بقسم طب الأورام، والدكتور هيثم أحمد سامي بقسم أشعة الأورام التشخيصية بالمعهد.

كما تمت الموافقة على تعيين كل من الدكتورة ريهام رفعت المليجي بقسم العلوم التربوية تخصص (مناهج طفل) بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أحمد فرج أحمد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات تخصص (تقنية المعلومات) بكلية الآداب بالجامعة.