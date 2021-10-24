منظمة العمل العربية تختار «سعفان» عضوا في لجنة «رواد العمل العرب»

وافق مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ95 اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اختيار محمد سعفان وزير القوي العاملة، عضوا في لجنة رواد العمل العرب عن فريق الحكومات، ومنير البساط من لبنان عن فريق أصحاب الأعمال، وعاشور التلي من الجزائر عن العمال.

وجاء أختيار محمد سعفان وزير القوى العاملة، بناءً على المقترح الخاص الصادر من مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي بتكريم رواد العمل العرب في مجالات عمل منظمة العمل العربية.

وزير القوى العاملة ممثلًا عن الحكومة المصرية

ويواصل مجلس إدارة المنظمة، اجتماعاته بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة ممثلًا عن الحكومة المصرية.

وترأس الجلسة ناصر المير رئيس المجلس، وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلًا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

متابعة أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة

وقال وزير القوي العاملة، إن المجلس تابع تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي في دورته العادية 47 التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، وقرارات مجلس الإدارة في دورته 94 الذي عقد في شهر مارس2021، وكذلك تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المجلس يستكمل تشكيل هيئات بعض اللجان النظامية «لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة»، ويستعرض أهم إنجازات المنظمة بين دورتي مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المالية والإدارية وغيرها من الموضوعات المهمة.