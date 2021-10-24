تعرف على خطورة الارتجاج في المخ.. أصيب به وليد سليمان بالأمس

شهدت أحداث مباراة الأهلي والحرس الوطني في الدور 32 المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إصابة وليد سليمان نجم النادي الأهلي، بارتجاج في المخ خلال الشوط الثاني من المباراة، وعقب إصابته تزايد البحث من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن خطورة الارتجاج في المخ وأعراضه وتأثيره على صحة المصاب به ونتائجه على المدى القريب والبعيد.

خطورة الارتجاج في المخ

وتستعرض «الوطن» خطورة الارتجاج في المخ الذي أصيب به وليد سليمان بالأمس:

وقال الدكتور أحمد عبدالقادر، استشاري المخ والأعصاب، إن ارتجاج المخ هو عبارة عن فقدان الذاكرة لفترة صغيرة من الوقت وتختلف وفقا للحالة العمرية لكل شخص فالأطفال وكبار السن أكثر الفئات تأثرا عند إصابتهم ويعد البالغين أقل الفئات تضررا من أعراض ارتجاج المخ عند الإصابة، موضحا خطورة الارتجاج في المخ بعدما أصيب به وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، أمس.

وأضاف عبدالقادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطورة ارتجاج في المخ تتمثل في حالة حدوث نزيف داخلي بالمخ يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الجانبية عقب الإصابة بارتجاج المخ، وهناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تظهر عقب الإصابة بالارتجاج وتتمثل هذه الأعراض في:

الأعراض

يمكن أن تكون مؤشرات وأعراض الارتجاج غير ملحوظة، وقد لا تظهر على الفور ويمكن أن تستمر الأعراض لعدة أيام أو أسابيع، أو حتى لفترة أطول.

الأعراض الشائعة بعد إصابة بالارتجاع في المخ هي «الصداع وفقد الذاكرة والارتباك»، عادة ما ينطوي فقد الذاكرة على نسيان الحدث الذي تسبب في الارتجاج.

وقد تشمل مؤشرات الارتجاج وأعراضه البدنية

- الصداع

- رنين الأذن

- الغثيان

- القيء

- الإرهاق أو النعاس

- تغيم الرؤية

وتشمل مؤشرات الارتجاج في المخ عند الرياضين

هناك بعض الأعراض التي تظهر على االلاعبين الرياضين في مختلف الألعاب والتي تتمثل في:

- الارتباك أو الشعور بالضبابية

- فقد الذاكرة المتعلق بالإصابة الجسدية

- الدوخة أو «رؤية النجوم»