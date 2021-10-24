«المصل واللقاح»: دمج لقاحات كورونا له نتائج سلبية على الصحة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن دمج اللقاحات معا في آن واحد مع بعضها البعض يمكن أن يسبب العديد من النتائج السلبية على صحة الأشخاص المتلقين لمثل هذه الجرعات والتي تزيد من الأعراض الناتجة عقب التطعيم.

دمج اللقاحات يسبب مضاعفات من الأعراض الجانبية

وأضاف الحداد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن أخذ جرعات من لقاحات مختلفة والتي لها عدة أعراض مختلفة ومتعارف عليها من منظمة الصحة العالمية وتتمثل في «احمرار مكان الحقن، الرغبة في النوم، الإرهاق، ارتفاع درجات الحرارة، ألم في المفاصل» وتزول هذه الأعراض بعد يوم أو يومين من أخذ الجرعة، ولكن في حالة دمج لقاحين أو أكثر في جرعة واحدة وتم حقنها للشخص فمن المرجح أن تكون نفس الأعراض الجانبية ولكن بصورة أشد خطورة على صحة المتلقي الذي يحصل على هذه الجرعة.

دمج اللقاحات في آن واحد يقلل من نسب الفاعلية

وتابع الحداد، أنه في حالة دمج اللقاحات معا في آن واحد تقل نسبة فاعليتها ولا تكون بنفس درجة الفاعلية التي كانت عليها من قبل الدمج، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات وفقًا للعديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في عدة شركات وجامعات مختلفة دولية، وأن ما يشار إليه من دمج اللقاحات موضع تجارب سريرية ومن المحتمل عدم دمج أكثر من لقاح في جرعة واحدة.

جميع اللقاحات آمنة ولا تدعو للقلق

وعن مأمونية اللقاحات، أكد الحداد أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان آمنة ولا تدعو للقلق وتزيد من فرص عدم الإصابة بفيروس كورونا، وهذه اللقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

أشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومع غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية مع وجود تباعد اجتماعي وجسدي عند التحدث مع الآخرين، وارتداء الكمامة بصورة عامة في الأماكن المزدحمة والأماكن المغلقة مع تخفيف بعض الإجراءات في الأماكن المفتوحة.