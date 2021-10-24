الصحة العالمية توضح مزايا التطعيم بلقاح كورنا عن طريق الأنف ومدى فاعليته

قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن الأبحاث والتجارب السريرية ما زالت مستمرة حول إصدار أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم أخذه عن طريق الأنف، مؤكدًا أن الشركة المصنعة للقاح لم تنتهي منه ومن المتوقع إذا استمرت الشركة المصنعة لهذا اللقاح بخطى ثابتة أن يخرج للنور بداية عام 2022.

فاعلية لقاح الأنف من المتوقع أن تصل فاعليته إلى 98%

وأضاف عصمت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فاعلية هذا اللقاح في حالة تم اعتماده رسميا قد تصل فعاليته إلى 98% وستكون أعلى من فاعلية اللقاحات الحالية التي يتم حقنها للأشخاص، موضحا أن الأعراض الجانبية لهذا اللقاح وفقًا للتجارب التي تجرى الآن لم تسجل أي أعراض خطيرة تؤثر على صحة الأشخاص الحاصلين على هذه الجرعات.

هناك بعض الفئات التي لا يحق لها الحصول على اللقاح حال اعتماده رسميًا

وتابع عصمت، أنه من المتوقع أن يحصل الشخص على جرعة واحدة من هذا اللقاح عن طريق الأنف ولا توجد جرعات إضافية أو منشطة، مشيرًا إلى أن الفئات التي لا يحق لها الحصول على هذا اللقاح، هم أصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون أعراض جانبية من تلك الأمراض، الأشخاص الذين يعانون من التهابات حادة في الجيوب الأنفية.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية، إلى أن الطرق الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا تتمثل في عديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة بصورة شبه دائمة، بجانب غسيل اليدين بالماء والصابون ولابد من وجود مسافة تباعد اجتماعي وجسدي لا تقل عن متر واحد حتى لا يمكن أن تنتقل العدوى، بالإضافة إلى أخذ اللقاحات المتوافرة حاليا لتقيل نسب الإصابة بفيروس كورونا.