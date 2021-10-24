شركات السياحة: أخبار سارة لأداء المصريين العمرة قريبا

قال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة بدأت في الاستعداد الجدي لبدء موسم العمرة بعد القرارات التي صدرت عن المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي والخاصة بفتح المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة أمام المصلين وفقًا لكامل طاقتهما الاستيعابية، فضلًا عن تشغيل المطارات السعودية وفقًا لكامل طاقتها الاستيعابية.

وأوضح كامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك القرارات تٌقرب من أداء المصريين للعمرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات لن تعلن تنظيم أي برامج حاليًا انتظارًا لصدور القرارات الرسمية من السعودية ومصر بالسماح للمواطنين المصريين بالسفر لأداء مناسك العمرة.

أخبار سارة لقرب أداء المصريين للعمرة

وأضاف كامل، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستحمل أخبارًا سارة بخصوص أداء المصريين للعمرة وفقًا لكافة المؤشرات الواردة من السعودية، متوقعا أن تبدأ أولى رحلات العمرة من مصر قبل نهاية العام الجاري.

وأشار كامل، إلى استصدار المملكة العربية السعودية قرارًا بالسماح للمصريين بالسفر للعمرة سيسبقه قرارا بإلغاء قرار التعليق المؤقت لسفر المواطنين المصريين إلى المملكة والصادر فبراير الماضي والمستمر حتى الآن.

21 ألف جنيه أقل سعر لبرنامج العمرة هذا العام

وتابع كامل، أنه من المتوقع أن يكون أقل سعر لبرامج العمرة الاقتصادية هذا العام 21 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الذى تبلغ مدته 14 يومًا، موضحًا أن كل برنامج سياحي سيضاف لسعره هذا العام نحو 2800 جنيه قيمة التأمين الطبي اللازم والذي تشمل إجراء عدد من تحاليل الـ«pcr» الخاص بكورونا سواء قبل السفر من مصر أو عند الوصول للمملكة أو عند مغادرتها، فضلًا عن بعض الكشوفات الدورية التي ستتم على المعتمر أثناء تواجده داخل السعودية.