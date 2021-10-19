شركات السياحة للمواطنين: «جددوا جوازتكم وتلقوا التطعيم.. العمرة قربت»

وجه محمد عزت، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الإسكندرية، رسالة إلى المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام، جاء فيها "استعدوا وجددوا جوازت السفر وخذوا التطعيم من الآن فالعمرة قربت"، لافتا إلى أن الحصول على التطعيم من الآن سينهي من حالة التكدس المتوقعة حول مراكز التطعيم حال سمحت السعودية بأداء المواطنين المصريين للعمرة، حيث يوجد مئات الآلاف من الشعب المصري يرغبون في أداء المناسك، خاصة أن جائحة كورونا تسببت في توقف أداء المواطنين للعمرة لنحو عامين.

مؤشرات قرب أداء المصريين للعمرة

وأضاف عزت لـ"الوطن"، أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجة بالنسبة لأداء المواطنين المصريين لمناسك العمرة، لاسيما بعد القرارات السعودية الأخيرة والخاصة بتشغيل كافة مطارات المملكة وفقا للطاقة الاستيعابية القصوى لها، فضلا عن السماح بأداء الصلوات بالمسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وفقا لكامل طاقتهما الاستيعابية وبدون فواصل بين المصلين، متوقعا أن تكون أول رحلة عمرة للمصريين أواخر شهر ديسمبر المقبل أو يناير 2022.

التحذير من الإعلان عن أية برامج عمرة

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة حذرت كافة الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم برامج العمرة قبل إصدار السعودية قرارا بالسماح للمصريين بآداء العمرة علاوة على إصدار وزارة السياحة المصرية الضوابط المنظمة للعمرة، موضحا أن الشركات التي ستخالف ذلك ستتعرض لجزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص.

وتابع: "جميع شركات السياحة المصرية جاهزة لتنفيذ برامج الحج ولكن بعد صدور قرار فتح العمرة للمصريين رسميا".

ضوابط العمرة ستتغير

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه من المنتظر أن تٌغير المملكة العربية السعودية من ضوابط العمرة التي أعلنتها بداية الموسم، حيث ستكون هناك تسهيلات كبيرة في تسكين المعتمرين، إذ نصت ضوابط أول الموسم على أن الحد الأقصى لتسكين المعتمرين بالغرفة الفندقية هو فردان فقط حيث سيتم حاليا زيادة تلك النسبة لتصل إلى تسكين ثلاثي ورباعي وربما خماسي في الغرفة الواحدة.

كما سيتم زيادة نسب حمولة وسائل النقل الداخلي بالسعودية، لترتفع نسبة حمولتها للركاب لأكثر من الـ50% من قدرتها الاستيعابية، كما ستزيد مدة البرامج لتصل إلى أكثر من 10 أيام.