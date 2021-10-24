سباق سيارات شعبي يتحول إلى مأتم في المكسيك

بينما كانت أصوات الضحكات تملأ المكان، وتقاطعها أصوات السيارات والابتسامة مرتسمة على الوجوه، تحولت مشاعر البهجة والمتعة إلى دموع ونظرات حسرة وألم، وذلك عقب وقوع حادث خلال سباق للسيارات في مدينة «كيرفيل» في تكساس بالمكسيك، الذي أسفر عن مصرع طفلين وإصابة ثمانية آخرون.

مصرع طفلين في سباق شعبي للسيارات في المكسيك

وتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى إقامة سباق شعبي بالسيارات في المدينة يعرف باسم «Airport Race Wars 2»، إلاّ أنّ أحد سائقي السيارات فقد السيطرة والتحكم في المركبة التي يقودها، الأمر الذي أدى إلى الاصطدام بمركبات كانت متوقفة جانب الطريق، بالإضافة إلى حشد من المتفرجين، ليفقد طفلين 6 و8 أعوام حياتهما على الفور، وذلك بحسب ما أعلنته شرطة كيرفيل.

نقل الضحايا إلى المستشفيات وحالة واحدة في وضع صحي حرج

وأضافت شرطة المدينة، أنّ الضحايا الأربعة التي تتراوح أعمارهم بين 26 و46 عاما، تم نقلهم جوا إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، على بعد حوالي 60 ميلا شمال غرب سان أنطونيو، لافتة إلى أنّ إحدى الجرحى تبلغ من العمر 46 عاما، تم نقلها إلى المركز الطبي الجامعي، ولا تزال في حالة حرجة.

نقل طفلين مصابين والسائق المتسبب في الحادث إلى مركز طبي

وقالت الشرطة، إنّ من بين الضحايا أيضا طفلين آخرين، لكن لا يزالان على قيد الحياة، حيث كان المصابين هما صبي يبلغ من العمر 4 سنوات، وطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، نقلا إلى مركز بيترسون الطبي الإقليمي لإجراء تقييمات وقائية، مضيفة «تم نقل السائق البالغ من العمر 34 عاما إلى مركز سان أنطونيو الطبي، وهو مدرج في حالة مستقرة، كما عولج اثنان آخران وأفرج عنهما في مكان الحادث».

وفي وقت سابق، كان عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح، جراء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك، وانهار جسر قطار مترو معلق في مكسيكو لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.