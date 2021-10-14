إعصار كومباسو بالفلبين يحصد المزيد من الضحايا.. مصرع 30 شخصا ومفقودين

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الفلبينية غاري روكي، اليوم الخميس، عن حصيلة ضحايا إعصار «كومباسو» التي ارتفعت إلى 30 شخصا، وبحسب موقع روسيا اليوم نقل «روكي» عن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث أن 30 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، فيما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين نتيجة إعصار كومباسو، ونوه روكي أنه تم نقل 7370 شخصا إلى 124 مركز إجلاء، وأن خسائر المناطق المنكوبة بشمال البلاد بلغت بأكثر من 13,67 مليون دولار.

الأرصاد تحذر من وصول كومباسو إلى سواحل فيتنام

وقد أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن إعصار كومباسو، هو الإعصار رقم 18 الذي دخل آسيا خلال هذا الفصل ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار اليوم ساحل فيتنام، مما دفع السلطات الفيتنامية إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص إلى مناطق آمنة بسبب اقتراب الإعصار.

وكانت قد أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بالفلبين الثلاثاء الماضي عن مقتل 9 أشخاص وفقدان 11 بسبب فيضانات نتجت عن الإعصار الاستوائي كومباسو، وأجرت سريعا السلطات الفلبينية عمليات البحث والإنقاذ بعد توقف الأمطار والانهيارات الأرضية.

دور السلطات الفلبينية للسيطرة على إعصار كومباسو

ومساء الإثنين الماضي، قد تم إجلاء 1600 شخص من المناطق المنكوبة بعد اندماج إعصار كومباسو مع بقايا إعصار سابق قبل وصوله إلى اليابسة في الفلبين، والذي صاحبته رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.

الظروف المناخية داخل الفلبين

ونظرًا لأن الغلاف الجوي في الفلبين هو الأكثر دفئًا فيحتوي على المزيد من المياه، مما يعمل على زيادة فرص حدوث الأمطار الغزيرة والأعاصير داخلها، حيث أن الفلبين تتعرض لما يقرب من 20 عاصفة أو إعصار بحلول كل عام، وعادة ما تقضي على المحاصيل والمنازل والبنية التحتية في المناطق الفقيرة بها.