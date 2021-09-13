نيسان تحتفل بمرور 60 عامًا على تاريخها في المكسيك

تحتفل شركة نيسان بمرور 60 عامًا من العمليات في المكسيك، حيث أعلنت إطلاق تكنولوجيا السيارة الكهربائية المبتكرة e-POWER في هذه الدولة، على أن تبدأ المبيعات في النصف الثاني من عام 2022.

وقالت شركة نيسان: «إلى جانب تحقيق 60 عامًا من التواجد في السوق المكسيكية كعلامة تجارية يابانية راسخة، نعلن عن وصول تقنية e-POWER من نيسان إلى المكسيك كجزء من استراتيجيتنا للكهرباء».

وقال خوسيه رومان، رئيس نيسان المكسيك: «سيجعل هذا من المكسيك أول سوق في المنطقة يمتلك مثل هذه التكنولوجيا، وهي فريدة من نوعها في السوق وحققت نجاحًا استثنائيًا منذ إطلاقها قبل خمس سنوات في اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى».

مع هذا الإعلان، تؤكد نيسان التزامها بقيادة الابتكار التكنولوجي من خلال خلق مزايا تنافسية للعملاء، وتخطط للإعلان عن اسم أول طراز e-POWER بشكل منفصل.

نيسان المكسيك: تاريخ قوي بدأ عام 1966

وبدأ تاريخ نيسان في عام 1966، وبعد خمس سنوات من وصولها إلى السوق وبعد نجاح المبيعات، أنشأت شركة نيسان موتور المحدودة أول مصنع لها خارج اليابان.

ويهدف الإنتاج في المكسيك إلى تلبية الاحتياجات المحلية وللتصدير إلى أكثر من 80 سوقًا، ومنذ أن بدأت نيسان المكسيك عمليات التصدير في عام 1972، قامت بشحن ما يقرب من 8 ملايين وحدة.

وخلال العامين الماضيين، جددت نيسان المكسيك مجموعة سياراتها بهدف تزويد العملاء بمزيد من الابتكار والتكنولوجيا وراحة البال والاتصال.

وفي عام 2019، حددت نيسان المكسيك هدفها المتمثل في تجديد 60٪ من مجموعة سياراتها، وتحقق تقدمًا قويًا من خلال تحويل طرازات مثل Versa و Sentra وNP300 وKicks وMarch─all التي أُنتجت في المكسيك، ويعد Frontier V6 PRO-4X أحدث طراز تم تجديده في المجموعة.