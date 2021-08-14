مطورون عقاريون: تنفيذ 30% من الوحدات قبل طرحها يضمن حق المواطن

قال الدكتور أحمد العتر، رئيس مجلس إدارة شركة جبال لتطوير العقاري ومجموعة شركات جي دي القابضة، إن تصريحات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، التي جاءت في إطار التنمية العقارية قرارات جيدة جدا في تنمية السوق العقاري خاصة فيما يخص عدم طرح أي وحدات سكنية أو مشروعات قبل الانتهاء من 30% منها.

القرار ضمان لحق المواطن

وأضاف «العتر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن قراره بعدم طرح أي مشروعات سكنية وعقارية للمواطنين قبل أن يتم الانتهاء من 30% منها، أن القرار يعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين.

وأوضح أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في ضمان حقوق المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية، دون حدوث أي مشكلات وضمان مصداقية المشاريع.

سمعة جيدة للسوق

ومن جهته، قال الدكتور محمد الشريف رئيس قطاع التسويق بمجموعة شركات «جي دي» القابضة، إن هذه الإجراءات لا تعود بالنفع فقط على المواطنين المصريين الراغبين في الشراء وامتلاك وحدات سكنية، ولكن أيضا يفيد المستثمرين الأجانب الراغبين في امتلاك الوحدات.

وأضاف «الشريف» لـ«الوطن» أن هذه القرارات تعطي صدىً وسمعةً جيدة للسوق العقاري المصري في جميع الدول العربية والأجنبية، بما يؤكد مصداقية الدولة في تحقيق الأمان لأموال المستفيدين وسرعة تسليم الوحدات السكنية بشكل أسرع دون الانتظار لفترة طويلة.

مصداقية المشاريع

وأشار إلى أن هذا يؤكد على مصداقية المشاريع المقامة، وأنها بالفعل موجودة على أرض الواقع، وكذلك يوضح مدى اهتمام الدولة بالسوق العقاري وتطويره.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددًا من المشروعات العقارية في مدينة بدر، تحدث خلالها عن عدد من الأمور الهامة، منها تطوير العقارات والدعم المقدم للمواطنين والزيادة السكانية.