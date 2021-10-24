قرية تونس.. قطعة من الجنة وقلعة لصناعة الخزف على أرض الفيوم

واحة خضراء جميلة تقع على تل عال تحيط بها صحراء واسعة، وتطل على مياه بحيرة قارون الزرقاء، ويتزين قلبها بعشرات معارض الخزف والفخار، وبُنيت منازلها بالحجر على الطراز الإسلامي التي تعلوها القباب.. تلك هي قرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم، والتي توصف بأنّها قطعة من الجنة على أرض الفيوم، والتي تظهر كلوحة فنية رائعة من صُنع الخالق، حيث تمتلك مقومات ساحرة أسرت الخزافة السويسرية إيفيلين بوريه لتخطو بتلك القرية النائية البسيطة إلى الشهرة العالمية، وتجعلها مقصداً وقبلةً للسياح من جميع أنحاء العالم.

قرية تونس.. أشجار وزهور ومبانٍ مميزة

وتتسم شوارع قرية تونس بالفيوم، بانتشار الأشجار والزهور والمباني المميزة التي انفردت بها القرية دون غيرها، والتي تجمع بين العمارة الريفية النوبية والعمارة الإسلامية في العصرين المملوكي والعثماني، حيث زرع نواتها المهندس المعماري الشهير حسن فتحي، الذي بنى أول منزل في تونس للخزافة السويسرية إيفيلين بوري، ثم بنى المدرسة التي افتتحتها لتعليم صناعة الخزف والفخار، كما بنى منزلاً له ولعدد كبير من سكان القرية، ثم سار على نهجه المهندس المعماري الشهير عمر الفاروق.

قرية تونس.. قلعة صناعة الخزف

وتميزت قرية تونس دون غيرها من القرى، بصناعة الخزف والفخار، حيث تعلّم أبناؤها صناعته في مدرسة الخزافة السويسرية إيفيلين بوريه، ثم تخرّج الجيل الأول من المدرسة وافتتح كل منهم ورشته الخاصة به، تلاهم الجيل الثاني، حتى تحولت القرية إلى معرض فني لورش صناعة الخزف والفخار التي تمتد منذ بداية القرية حتى نهايتها.

قرية تونس.. بقعة سياحية من طراز مختلف

وتُعد قرية تونس قبلة للسياح العرب والأجانب، حيث استوطنها عدد من الأجانب الذين افتتحوا فنادق وشاليهات بها، وأصبحت مقصداً للسياح، نظراً لقربها من العاصمة المصرية القاهرة، ورخص أسعارها، والأنشطة المختلفة التي تضمها القرية بدءاً من تعلم صناعة الخزف، ومروراً بركوب الخيل والجمال، والخروج في مغامرات السفاري، والاستمتاع بالسباحة في بحيرة قارون ووادي الريان، أو حتى حمامات السباحة المتواجدة داخل المنتجعات والفنادق.

أول متحف كاريكاتير في الشرق الأوسط

وتحتضن قرية تونس بالفيوم، أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، والذي شيده الفنان التشكيلي محمد عبلة داخل مركز الفيوم للفنون، بعدما جاء إلى تونس في زيارة خلال ثمانينات القرن المادي لتوصيل هدية من سويسرا إلى الخزافة السويسرية إيفيلين بوري، فأُعجب بالقرية كثيراً واشترى قطعة أرض بها وشيّد عليها مركز الفيوم للفنون، وأول معرض للكاريكاتير في الشرق الأوسط.

وجبات «فلاحي» لذيذة في قرية تونس

وتشتهر قرية تونس بتقديمها وجبات فلاحي مميزة، يأتي إليها الجميع من كل حدب وصوب للاستمتاع بتناولها، أبرزها وجبة «الفطير المشلتت الفلاحي والمش والعسل»، ووجبات البط والحمام والخضروات مثل الملوخية وغيرها والتي يزرعها المواطنون في أرضهم دون أسمدة أي أنها «أورجانيك»، لذلك فطعمها مختلف ولذيذ.

أسعار الإقامة في قرية تونس

وتتراوح أسعار الإقامة في الفنادق بقرية تونس بين 250 جنيهاً حتى 2800 جنيه للفرد في الليلة الواحدة، حسب نوع الفندق وتصنيفه، إضافة إلى وجود العشرات من الفلل والشاليهات التي تؤجر باليوم بأسعار تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه في اليوم، نظراً لكونها تضم العديد من الغرف ويمكن أن يقيم بها عدد كبير إضافة إلى توافر حمام سباحة خاص بها.

قرية تونس.. نائية حازت شهرة عالمية

وكانت قرية تونس قديماً، منطقة نائية على ربوة عالية يسكن فيها عدد من الفقراء داخل «عشش» مشيدة من «البوص»، وحينما كانت إيفيلين بوريه في نزهة رفقة زوجها الشاعر المصري سيد حجاب أُعجبت بها كثيراً، ثم انفصلت عن زوجها وعادت إلى سويسرا مرة أخرى لكنها لم تنسى تونس، حتى عادت مرة ثانية، واستقرت بها وأطلقت عليها اسم «تونس» نظراً لتشابهها مع دولة تونس في الخضرة والمياه والطبيعة الساحرة.