«كاريكاتونس» يعيد الحياة إلى «تونس» الفيوم بـ 300 لوحة جديدة.. صور

صور ساخرة للفنانين العرب، والأجانب، ولاعبي الكرة، ورؤوساء الدول، والمشاهير، كان تلك هي أبرز الرسوم الكاريكاتيرية في فاعليات الدورة الثانية لمهرجان «كاريكاتونس» الذي أطلقه الفنان التشكيلي محمد عبلة في مركز الفيوم للفنون بقرية «تونس» بمحافظة الفيوم، والذي أعاد الحياة مرة أخرى للقرية التي سيطرت عليها حالة من الحزن والكآبة، بعد وفاة الخزافة السويسرية إيفيلين بوريه، حيث شهدت الفعاليات حضورا واسعا للأجانب والعرب والمصريين، الذين توافدوا على المهرجان للاستمتاع به، وآخرين للمشاركة فيه برسوماتهم الكاريكاتيرية المُضحكة والمتميزة.

انطلاق «كاريكاتونس» برعاية وزيرة الثقافة

وانطلقت فاعليات «كاريكاتونس»، في معرض الكاريكاتير بقرية تونس السياحية بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، من الواحدة ظهراً وامتدت حتى السابعة مساءً، وبالاشتراك مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، والسفارة السويسرية بمصر.

50 بورتريه ساخرا للفنان علي الصميخ

وبدأت فاعليات «كاريكاتونس»، بافتتاح قسم الكاريكاتير العربي، تلاها افتتاح معرض الفنان البحريني علي الصميخ، والذي شمل أكثر من 50 بورترية ساخرا لأشهر الشخصيات المصرية والعالمية أبرزها محمد صلاح، وعادل إمام، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

رسم جدارية فنية للفنان عمرو أمين

وعقب ذلك شهد الحضور، رسم جدارية للفنان عمرو أمين، ضمن مجموعته «يوميات عاشق»، أعقبها عقد محاضرة للفنان أحمد عبدالنعيم الرسام ومؤرخ فن الكاريكاتير، تحدث فيها عن التاريخ العربي، ثم جرى توزيع جوائز «كاريكاتونس» على الفائزين، وأخيراً استمتع الحضور بحفل موسيقي بدوي.

250 عملا فنيا يشارك في «كاريكاتونس»

وقال الفنان محمد عبلة، إنّه تلقى أكثر من 250 عملا فنيا من 120 فنانا من جميع أنحاء العالم، موضحاً أنّه جرى اختيار الفائزين طبقاً للتصويت، وتقييم لجنة التحكيم الدولية المكونة من فارس جارابيت من سوريا، وعلي الصميخ من البحرين، وماركو دي انجيليس من إيطاليا، ومحمد عبلة من مصر، وساسكيا غيسنز من بلجيكا، حيث فاز في المسابقة كل من ايزابيلا كوفالسكا فيتزوريك من بولندا، وأليكسندر كابرال من البرازيل، وإيفزين دافيد من التشيك، ومرهف يوسف من سوريا، حيث كانت الجائزة الأولى بقيمة 250 دولار، والثانية 150 دولار.

كاريكاتونس تسلط الضوء على الكاريكاتير

وأضاف الفنان محمد عبلة، أنّ مسابقة «كاريكاتونس»، تهدف إلى تسليط الضوء على فن الكاريكاتير، عبر تنافس المتسابقين وفناني الكاريكاتير من جميع أنحاء العالم في طرح موضوعات جديدة بصورة ساخرة.

افتتاح قسم جديد بمتحف الفيوم للكاريكاتير

وكشف إبراهيم محمد عبلة، أنّه جرى خلال الفاعليات افتتاح قسم جديد بالمتحف، يضم أعمالا أصلية لرسامي الكاريكاتير العرب، أبرزها رسومات الفنان الفلسطيني الشهير ناجي العلي.