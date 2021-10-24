مبروك عطية عن زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان: «كدة ينفع وكدة ينفع»

رد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال يقول: هل يجوز لمسلم وضع كلية خنزير؟، موضحا حكم زرع كلية خنزير في جسد مسلم، لاسيما بعد نجاح أول عملية من هذا النوع والتي أثارت عدة تساؤلات حول حكم إجراء هذا النوع من العمليات.

رأي العلماء في زرع كلية الخنزير

وأضاف عطية في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن للعلماء رأيان متباينان في مسألة زرع كلية الخنزير في جسد مسلم وكل منهما يستند إلى دليل، موضحا أن بعض العلماء قد رأوا أنه يجوز للمسلم إجراء عملية نقل كلية خنزير إلى جسده، ما دامت الضرورة تستدعي ذلك، مستندين إلى أن الشريعة قامت على دفع الضرر وجلب المصلحة.

وأشار عطية في إجابته أن هناك بعض من العلماء قالوا إنه لا يجوز للمسلم اجراء علمية نقل كلية خنزير إلى جسده، وذلك استنادا إلى أن ما حرمه الله لا يمكن أن يتأتى منه مصلحة، كما أن فعل ما نهى الله عنه لا يحقق لصاحبه تقدما وإن ظُن ذلك.

حكم زرع جزء من خنزير لجسم الانسان بهدف التداوي

واعتبر مبروك عطية أن كلا الرأيين صحيح معمول به، قائلا: "الرأيان صح، خدت الرأي دا حلو وخير وبركة، خدت الرأي التاني برضوا حلو وخير وبركة، الاتنين صح".

نجاح عملية زراعة كلى خنزير داخل جسد امرأة

وكان أستاذ أمراض الكلى ومدير مركز الكلى بجامعة المنصورة في مصر، الدكتور باسم صلاح، تفاصيل جديدة حول نجاح عملية زراعة كلى خنزير داخل جسد امرأة متوفية إكلينكيا.

وأكد في تصريحات تليفزيونية أن الخنزير المستخدم في نقل الكلى للمريضة تم تعديله وراثيا، وإنهاء وجود جسم جين مناعي معين لديه مسؤول عن تكوين أجسام مضادة عند زراعة أنسجة هذا الخنزير في جسم بشري، وبناء على هذا التعديل فإنه عند زراعة هذه الكلى في جسم بشري، لا يرفضها الجسم البشري.

وأكد أن المشكلة الكبرى في مسألة زرع الأعضاء هي الرفض من قبل الجسم والذي يحدث إما خلال ساعات من الزرع أو خلال أيام، أو رفض مزمن يحدث بعد فترة.