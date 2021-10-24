إخلاء سبيل طبيب الحقنة الخطأ في الغربية بعد تصالحه مع أسرة الطفلة الضحية

بعد التصالح مع أسرة الطفلة مع حفظ حق الطفلة الشرعي، قررت نيابة بسيون بمحافظة الغربية إخلاء سبيل الطبيب البيطري «خالد ن.»، المتهم في واقعة وفاة الطفلة «منار النجار»، 4 سنوات، المعروفة إعلامياً باسم «ضحية الحقنة الخطأ»، وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه.

أسرة الطفلة تتصالح مع المتهم

وكانت نيابة بسيون، قررت في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وذلك لاتهامه بالتسبب في وفاة الطفلة «منار»، بعد اعطائها حقنة عن طريق الخطأ، مما تسبب في إصابتها بفقدان الوعي، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

أمن الغربية يتلقى إخطاراً بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول الطفلة «منار عبده»، 4 سنوات، في حالة إعياء شديد، وتم تحويلها إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها.

تبين من التحريات أن والدة الطفلة توجهت بها إلى إحدى الصيدليات، بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الشخص المتواجد بالصيدلية، ويعمل طبيباً بيطرياً، يقف في صيدلية زوجته، حقنتين تسببت في إصابة الطفلة بفقدان الوعي، ثم لفظت أنفاسها أثناء نقلها للمستشفى.

أسرة «ضحية الحقنة الخطأ» تتهم الطبيب البيطري

أسرة الطفلة «ضحية الحقنة الخطأ» تتهم الطبيب البيطري بالتسبب في وفاتها. واتهمت أهلية الطفلة «ضحية الحقنة الخطأ» الطبيب البيطري بالتسبب في وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة وبيان سبب الوفاة، وحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية، قبل أن يتم إخلاء سبيله اليوم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد التصالح مع أسرة الطفلة.