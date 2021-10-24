محافظ الغربية يتفقد استعدادات التربية والتعليم للتدريب العملي «صقر 88»

أجرى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أمس السبت، جولة تفقدية، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمتابعة المخيم التعليمي ميدانيا، والذي شاركت به مديرية التربية والتعليم في العملية «صقر 88»، والمحدد لها أرض المرور القديمة في شارع الجلاء بمجمع المدارس في طنطا.

ووجه محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه، بتوفير خيمة تعليمية تحتوي على جميع المراحل التعليمية بمختلف أنواعها، تضمنت مرحلة رياض الأطفال والتربية الخاصة، وتم توفير عدد من المقاعد والسبورات الذكية ووسائل تعليمية وألعاب أطفال، وذلك خلال الفترة من الأحد 24/10/2021 إلى الثلاثاء 26/10/2021.

تلافي السلبيات تزامنا مع موسم الأمطار

وتأتي عملية المحاكاة ضمن خطة محافظة الغربية لإدارة الأزمات والكوارث، وسيتم الاستعانة بهذه المحاكاة في تلافي أي سلبيات في حالة وقوع كوارث، تزامنا مع بدء حلول موسم الأمطار والسيول.

من ناحية أخرى تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة شملت عددا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة الإصلاح الابتدائية الجديدة، وتلاحظ عدد من السلبيات، منها ما يتعلق بالصيانة البسيطة من أعمال الكهرباء.

نظافة المدارس وحل مشكلات الطلاب

وأوصى وكيل التعليم خلال المتابعة، بسرعة الانتهاء منها على الفور، حفاظا على سلامة التلاميذ، كما تلاحظ عدم نظافة المدرسة، وانخفاض حضور التلاميذ، كما تلاحظ أيضا عدم وصول كتب الصف الرابع الابتدائي باستثناء كتب اللغة الإنجليزية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة نظافة المدرسة والعناية بالحمامات وتوفير المطهرات، والالتزام بارتداء الكمامات، وسرعة إنهاء صيانة وصلات الكهرباء فورا.

كما توجه إلى مدرسة ملحق المعلمين الابتدائية، وتلاحظ نظافة المدرسة وتفعيل الأنشطة، باستثناء انخفاض الحضور الطلابي، ووجه خلال المتابعة بضرورة التواصل فورا مع أولياء الأمور لحثهم على حضور الطلاب بصفة مستمرة، وخلال متابعته لحجرة الاقتصاد المنزلي، تلاحظ توافر موقدين غاز حديثة، وأوصى بتوزيع أحدهما على مدرسة أخرى تحتاجه.

إزالة التشوينات من ممرات التلاميذ بالمدرسة

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، وأوصى بضرورة إزالة التشوينات والدواليب من ممرات التلاميذ، كما أوصى بسرعة الانتهاء من صيانة السبورات المتهالكة داخل بعض الفصول، كما أثنى على الانضباط داخل المدرسة والفصول الدراسية والإشراف والنظافة والأنشطة.