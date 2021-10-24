8 علامات تؤكد لـ«أولياء الأمور» إدمان سائق أتوبيس المدرسة للمخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- إن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023»، يواصل تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر، حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيجري شن حملات مفاجئة للكشف على السائقين، مؤكدا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، سيجري فصله من المدرسة، وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

علامات تدل على تعاطي المخدرات

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من أبرز العلامات التي قد تدل على تعاطي السائق للمواد المخدرة، تتمثل فيما يلي:

- احمرار العين.

- وجود هالات سوداء تحت العين.

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر.

- الحديث بعصبية.

- الحديث ببطء مبالغ فيه.

- عدم الاتزان.

- السير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

- ليس لديه تقدير للمسافات.

تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الفصل الدراسي

وأشار عمرو عثمان، في بيان صادر عن الصندوق، اليوم، إلى أنه جرى تنفيذ 35 حملة مفاجئة، للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، إذ يجري تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الفصل الدراسي، وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

تكثيف حملات الكشف بين العاملين في الجهاز الإداري

جاء ذلك في الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا، تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، إذ يجري التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات، من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، ‪ خاصة مع تزامن إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.