نائب بالشيوخ: قانون الموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر

كشف النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار على مستوى العالم، منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية.

مستحضرات التجميل

وأضاف الخولي، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، موضحًا أ، الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.

مجلس الشيوخ

وأشار الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.

وأكد الخولي، أن المجلس يناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل التشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد.

مشروع قانون الأحياء المائية

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من أن الأرقام التي تتعلق بالموارد الأحيائية مخيفة ولابد من المحافظة على ثرواتنا منها على حد قوله، وواصل: «الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال».

وشدد الخولي على ضرورة الاهتمام بآليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي يمكن الوفاء بالتزامات مصر الدولية.

من جانبه كشف النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل إضافة مورد مالي هام إلى الناتج المحلي التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

وقد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في جلسته العامة اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وشهدت الجلسة العامة، إشادة بمشروع القانون الذي سيكون له تأثير كبير في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.