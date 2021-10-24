ضبط شخصين بتهمة الإتجار في العملة بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، مارس نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من مدينة المنيا مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن ضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي مع سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية»، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.