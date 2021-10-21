الإدارة العامة للمرور تضبط 5237 مخالفة بالمحافظات خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، من خلال حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور مع مديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة الماضية 5237 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات التي ضبطتها الإدارة العامة للمرور التالي:

- 1529 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 129 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 10 مخالفات موقف عشوائي.

- 34 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات المرورية للحد من الحوادث على الطرق

وجاءت حملات الإدارة العامة للمرور تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.