تعرف على أسعار تذاكر مسرحية سامح حسين الجديدة «حلم جميل»

بدأ الفنان سامح حسين الترويج لمسرحيته الكوميدية الاستعراضية الجديدة «حلم جميل»، بنشر صور من العرض والإقبال الكبير من الجمهور على مشاهدة المسرحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، والتي تقدم على مسرح العائم الكبير بالمنيل، ضمن الموسم الجديد للعروض التي ينتجها البيت الفني للمسرح، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة لجذب الجمهور لمسرح الدولة.

وتعرض مسرحية «حلم جميل» يومياً في الساعة الثامنة مساء، ما عدا يوم الثلاثاء إجازة المسرح.

أسعار تذاكر مسرحية «حلم جميل» لسامح حسين

حددت إدارة البيت الفني للمسرح أسعارا مخفضة للعرض، إذ أنها مدعومة من الدولة وتتضمن أسعار التذاكر ثلاث فئات هي 32 جنيها، 52 جنيها، 102 جنيها مصريا.

وافتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الخميس الماضي العرض المسرحي الاستعراضي «حلم جميل»، من إخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح.

.

يذكر أن مسرحية «حلم جميل»، عن رائعة تشارلى شابلن، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات الاجتماعية وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

وقدم الفنان سامح حسين العام الماضي العرض المسرحي «المتفائل» على المسرح الكوميدي، وأعلن المسرح القومي، في وقت سابق عبر بيان صحفي، نجاح العرض المسرحي «المتفائل»، المأخوذة عن رواية «كانديد» للكاتب فولتير، والذي رفع لافتة كامل العدد في ليلته العاشرة.

وشارك سامح حسين في مسرحية «المتفائل»، سهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، بجانب مجموعة من الفنانين وشباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، إعداد وإخراج إسلام إمام.