البيت الفني للمسرح ينعى ماهر سليم: ترك تاريخا كبيرا من الإبداع

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان صحفي، الفنان الراحل ماهر سليم، الذي توفي في وقت متأخر أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان البيت الفني للمسرح، «ينعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير ماهر سليم، والذي وافته المنية منذ ساعات، تاركا لجمهوره تاريخ عريق من الفن والإبداع، فهو عضو فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، حصل بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية على منحة بفرقة لوسيرنير بفرنسا عام 1982، ومنحة بأكاديمية الدراما بروما قسم الإخراج عام 1992، عمل بالعديد من الأعمال الفنية المسرحية كمخرج».

أبرز أعماله الفنية في السينما والتليفزيون

وأضاف البيان أن الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها «زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، العسل عسل والبصل بصل، القاهرة 80» وغيرها، كما عمل كممثل في العديد من الأعمال السينمائية التي تعتبر علامات في تاريخ السينما منها «اليوم السادس، فتوة الناس الغلابة، المهاجر، المصير، خيانة مشروعة، الفاجومي، حظر تجول»، أما أعماله في التلفزيون فمنها «بين عالمين، فرقة ناجي عطا الله، حليم، الإمام المراغي، أرابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني»، وكان أشهر أدواره مسلسل بوجي وطمطم الشهير في دور «زيكا».

وكان آخر أعماله قبل رحيله فيلم «وقفة رجالة»، أمام ماجد الكدواني وسيد رجب، وبيومي فؤاد، من إنتاج شركات سينرجي، وقد حقق الفيلم أعلى إيرادات في السينما وقت عرضه.

ماهر سليم شغل العديد من المناصب في وزارة الثقافة

وفي وزارة الثقافة، شغل الفنان ماهر سليم العديد من المناصب، حيث تولى منصب نائب مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2010، ثم مدير فرقة مسرح الطليعة عام 2012، ورئيس البيت الفني للمسرح عام 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، كما كان مدير المهرجان القومي للمسرح عام 2013.