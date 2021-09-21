البيت الفني للمسرح يعلق أنشطته حدادا على وفاة المشير طنطاوي

نعى البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال في بيان صحفي: «ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل، وإذ تتوقف جميع انشطة البيت الفني للمسرح ابتداء من اليوم الثلاثاء، وحتى غروب شمس الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري طبقا لحالة الحداد العام، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

أبرز المعلومات عن المشير طنطاوي

والمشير طنطاوي في حي عابدين في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، عمل طنطاوي، في الستينيات بالكلية الحربية، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة «1991-2012»، كما تولى إدارة شؤون البلاد عقب 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منذ قليل المشير طنطاوي في بيان جاء فيه: «فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه، حيث لعب دورًا تاريخيًا للحفاظ على البلاد في أوقات عصيبة، فهو قائد ورجل دولة من طراز خاص، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».