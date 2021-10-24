كيفية التعرف على لحوم «تريمنج» بعد ضبطها في ميناء الإسكندرية.. محظور استيرادها

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإيداعات والشؤون الجمركية ومباحث الأموال العامة، بميناء الإسكندرية، أمس، محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها، طبقا لقانون قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

ومن هذا المنطلق ترصد «الوطن»، أنواع اللحوم وكيفية التمييز بينها، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إذ أوضحت الهيئة، أنه يمكن التمييز بين أنواع اللحوم المختلفة من حيث اللون، الملمس، القوام، الدهن، الألياف، والطعم.

صفات اللحم البقري

ـ يتميز اللحم البقري باللون الأحمر الفاتح للحيوان الصغير، والأحمر الداكن للكبير.

ـ يتصف اللحم البقري بنعومة الملمس للحيوان الصغير، والملمس الخشن للكبير.

ـ قوام اللحم البقري، صلب للحيوان الكبير، لين الثابت للصغير.

ـ الدهن في اللحم البقري، أبيض إلى أصفر فاتح في الحيوان الصغير، أصفر فاتح أو غامق "برتقالي" في الحيوان الكبير، وتزداد الدهون فيه تحت الجلد وحول الكليتين.

ـ تبدو الألياف في اللحم البقري رقيقة ناعمة في الحيوان الصغير، واضحة وترى بالعين المجردة في الحيوان الكبير.

ـ يتميز طعم اللحم البقري، بأنه مستساغ في الحيوان الصغير نظراً لوجود طبقات دهون بين الألياف، بينما يكون مستساغ بعد تمام نضج اللحوم.

صفات اللحم الجاموسي

ـ يتميز اللحم الجاموسي باللون الأحمر الباهت أو الرمادي في العجول التي يقل عمرها عن 3 أسابيع، الأحمر الفاتح بعد الذبح للكبير.

ـ يتصف اللحم الجاموسي، بأنه طري لين «مائي»، يسهل ادخال اصبع اليد فيه للحيوان الصغير، لين ثابت ويصعب تمزيقه للكبير.

ـ قوام اللحم الجاموسي، ناعم مندي للحيوان الصغير، ناعم للكبير.

ـ الدهن في اللحم الجاموسي، أبيض هلامي وبه بقع بيضاء في الحيوان الصغير، أبيض لامع «فضي» في الحيوان الكبير.

ـ تبدو الألياف في اللحم الجاموسي رقيقة جدا في الحيوان الصغير، الألياف عريضة والحزمة العضلية ذات شكل غير منتظم، في الحيوان الكبير.

ـ يتميز طعم اللحم الجاموسي، بأنه مقبول الطعم بعد تمام نضج اللحوم في الحيوان الصغير، مقبول الطعم خصوص مصنعات اللحوم، في الكبير.

صفات لحوم الفصيلة الكلبية

ـ اللون أحمر داكن، ويزداد احمرارا بعد الطهي.

ـ ناعم الملمس.

ـ صلب القوام نوعاً ما.

ـ قليلة الدهن، مائلة إلى الاصفرار، وعند الغليان يزداد لون اللحم احمراراً.

ـ الالياف، عبارة عن خيوط دقيقة.

مواصفات لحوم الخيل

ـ أحمر يميل إلى الزرقة بعد الطهي، وبعد عدة ساعات يصبح اللون كلون الصدأ.

ـ صلب قوي الملمس.

ـ ناعم القوام.

ـ لا يوجد به دهون بين العضلات، ولون الدهن أصفر ذهبي زيتي لزج.

ـ النسيج الضام، قوي، ناعم، دقيق.

ـ يتميز بطعم مذاق مسكر، لارتفاع نسبة الكولاجين به.

مواصفات لحوم الخنزير

ـ يتراوح لونه ما بين الرمادي، الرمادي المحمر، احمر فاتح جدا، يبهت اللون بعد الطهي، في الكبير.

ـ رخو الملمس.

ـ القوام ناعم زيتي.

ـ لون الدهن أبيض زيتي، على شكل فصوص يتجمد بصعوبة، مترسب تحت الجلد بكمية كبيرة، وينتشر في كل الذبيحة.

ـ الألياف رقيقة.

ـ اللحوم سهلة التشكيل ولها الرائحة المميزة للخنزير.

وكانت وردت معلومات لإدارة المكافحة والإيداعات والشؤون الجمركية والأمن الجمركي تشتبه في وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن، والصنف لحوم جاموسى مجمدة داخل كراتين منشأ الهند، وتم تشكيل لجنة وتبين وجود 1400 كرتونة لحوم مجمدة جاموسي تريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها.