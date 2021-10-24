تراجع طفيف في أسعار الدواجن واستقرار اللحوم والأسماك بأسواق الدقهلية

شهدت أسعار الدواجن ومشتقاتها تراجعا طفيفا في أسواق الدقهلية، فيما استقرت معدلات أسعار اللحوم والأسماك وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام جاءت كما يلي:

فراخ بيضاء: 33 جنيها للكيلو.

فراخ بلدي فلاحي: 48 جنيها.

فراخ أحمر بلدي: 45 جنيها.

بانيه: 86 جنيها.

دبابيس: 51 جنيها.

أوراك بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 37 جنيها إلى 38 جنيها.

صدور بالعظم: 54 جنيها.

حمام كداب: 65 جنيها للكيلو.

شاورما فراخ: 80 جنيها.

بط سوداني 57 جنيها.

أرانب: سعر الكيلو 48 جنيها.

حمام: 60 جنيها.

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلى 150 جنيها حسب المنطقة.

لحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها.

لحمة بلدي كبيرة: تبدأ من 90 جنيها وتصل إلى 100 جنيه.

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها.

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 150 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي: 75 جنيها.

لحمة هندي: 50 جنيها.

كبدة مستوردة: يتراوح سعر الكيلو 50 جنيها إلى 65 جنيها.

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 100 جنيه.

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 2 و3 قطع بمبلغ 55 جنيها إلى 60 جنيها، والكيلو 4 قطع بسعر 48 جنيها للكيلو.

طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 60 جنيها.

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 3 للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو.

جمبري: يتراوح السعر من 120 إلى 150 و200 جنيها جامبو.

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها.

سردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 30 جنيها.

باربوني: 80 جنيها.

سبيط: يتراوح السعر من 120 جنيها إلى 140 جنيها للكيلو.

دنيس: 140 جنيها.