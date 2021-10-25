متى يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عند التصالح في مخالفة البناء؟

أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، أن تقرير السلامة الإنشائية يقدم بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة على الطبيعة وفقا لحالة المبنى الإنشائية، وعلى النموذج الذى تحدده اللجنة، وذلك ردا على تساؤل «متى يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية؟».

التصالح فى مخالفات البناء

وأكدت اللجنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أتاح فحص ومعاينة ملفات التصالح واستيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن، كما أنّ تقرير السلامة الإنشائية لا يطلب في كل الحالات، وإنّما يتم تقديمه بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة على الطبيعة للمخالفة محل التصالح، للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار حفاظا على سلامة المواطنين، كما يتم استثناء القرى وتوابعها من طلاء الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.

الموقف من العيوب الإنشائية

وفيما يتعلق بوجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى محل التصالح، تقوم اللجنة الفنية بالبت فى الطلب فى ضوء الحالة الإنشائية القائمة على الطبيعة للتحقق من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، وفى حالة تبين وجود عيوب تخل بالسلامة الإنشائية يعتبر من ضمن الحالات المحظور التصالح بشأنها، ويجوز اعتماد الرسوم الهندسية للمخالفة من مهندس نقابي أو مكتب هندسى للتيسير على المواطنين، وأيضا للمحافظة على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة حتى تتمكن اللجنة الفنية من البت فى طلبات التصالح.

تظلمات التصالح

وفيما يتعلق بمسألة البت فى التظلمات المقدمة بعد رفض طلب التصالح، أوضحت اللجنة أن لجان التظلمات تقوم بالبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وتقوم بعدة إجراءات منها، إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة فى خطاب، مع إخطار الجهة الإدارية بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التى لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.