السياحة تستعد لإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية

كشفت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عن إطلاق حملة دولية للسياحة المصرية في الخارج بداية العام المقبل، لافتة إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من طرح مناقصة الحملة بين الشركات المتنافسة التي تسعى للحصول على الحملة وفقا للاشتراطات التي تم تحديدها، وأضافت أن الحملة ستكون لمدة 3 سنوات وبتكلفة 90 مليون دولار بمعدل 30 مليون دولار في العام الواحد.

الأسواق الرئيسية مُصدرة السياح لمصر

وأضافت لـ«الوطن» أن الحملة سيتم إطلاقها للعالم كله إلا أنه تم تحديد عدد من الدول سيتم استهدافها في البداية وهى الدول الرئيسية المُصدرة للسياح للمقصد المصري، إضافة إلى الأسواق الواعدة التي نستهدف جذب مواطنيها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الحملة ستكون مختلفة ومبهرة عن الحملات السابقة، ستشمل الترويج للسياحة المصرية بكل الوسائل سواء الإلكترونية أو الوسائل العادية مثل إعلانات «الأوت دور» والحملات الترويجية المشتركة، منوهة بأن الإعلانات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها نصيب كبير من الحملة.

الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر

وأوضحت شلبى أن الحملة ستسلط الضوء على أبرز الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر، مشيرة إلى أن المقصد السياحي المصري آمن ومتنوع، ويجمع بين الحضارات القديمة إلى جانب الحداثة والترفيه والبنية التحتية الضخمة، فضلا عن المقومات الطبيعية الفريدة نهاية بالمناخ المعتدل طوال العام.

يشار إلى أن وزارة السياحة قد تسلمت النسخة النهائية من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر في الخارج، والتي كُلف بإعدادها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، والتي استغرق إعدادها حوالي 6 أشهر قام فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.