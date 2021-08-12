غادة شلبي للسائحين: مصر شواطئها جميلة وجوها آمن وصحي

وجّهت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة، رسالة لعدد من السائحين الألمان خلال جولتها بشواطئ الغردقة، اليوم، لتفقد عدد من الفنادق السياحية، قائلة: «شواطئنا جميلة وجو مصر صحي وآمن».

نائب وزير السياحة تلتقي عددًا من السائحين

والتقت نائب وزير السياحة بعدد من السائحين الذين يحملون الجنسية الألمانية، مؤكدة أن مصر تمتلك شواطئ جميلة وجوًا صحيًا وآمنًا، وعبر عدد كبير منهم عن سعادتهم بلقاء نائب وزير السياحة ووجودهم في مدينة الغردقة ذات الشواطئ الخلابة، لافتين إلى أنهم كانوا قلقين قبل وصولهم ولكن الصورة تغيرت تمامًا عندما وجدوا هذا الجو الصحي والآمن.

نائب الوزير تتفقد إجراءات سحب عينات تحليل pcr

كانت الدكتورة غادة شلبي تفقدت مقر سحب عينات pcr للسائحين الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة يرافقها أيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وأحمد مصطفى، مدير فرع هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، وعدد من مسؤولي الصحة بمحافظة البحر الأحمر.

وجاءت جولة «شلبي» لتفقد إجراءات سحب عينات تحليل pcr من السائحين والتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما التقت بعدد من السائحين الأجانب ودار حوار مطول حول مستوى الخدمة المقدمة، حيث أعرب السائحون الأجانب عن رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

كما أجرت شلبي زيارة تفقدية لعدد من الفناق وشركات السياحة والتقت بعدد من العاملين بالقطاع السياحي ومناقشة حول الخدمات والرحلات السياحية المقدمة للسائحين أثناء إقامتهم بمدينة الغردقة