وزير السياحة يتفقد أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعبد الكرنك

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعابد الكرنك، أثناء زيارته الحالية لمدينة الأقصر لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي للمحافظة.

وأوضح مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، أن أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية والسياحية للمنطقة بأكملها.

الوزير يشهد ظاهرة تعامد الشمس

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار بدأ زيارته التفقدية بالأقصر، مساء أمس، في طريق عودته من مدينة أبو سمبل، حيث شهد ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل بمشاركة 50 سفيرا وعائلاتهم من أكثر من 30 دولة في العالم.

كما تفقد الوزير، مساء أمس، الأعمال الجارية بمعبد الأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش، استعدادا للاحتفالية الكبرى للترويج للأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.