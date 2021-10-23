وزير السياحة يتفقد طريق الكباش ويتابع آخر مستجدات ترميم المعابد

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى محافظة الأقصر لتفقد معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الملكية الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال بهم، وذلك في أثناء عودته من مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، مساء أمس.

احتفالية للترويج السياحي للأقصر قريبا

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي و قيادات من الوزارة ومسؤولي الشركة المنفذة للاحتفالية.

وخلال الجولة، تفقد وزير السياحة، الأعمال الجارية من ترميم وتطوير بمعابد الأقصر والكرنك ومشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، وما تمّ من تجهيزات لإقامة معرض للصور النادرة من القرن 19 في أماكن محددة على الطريق والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

تجهيزات لإقامة معرض للصور النادرة من القرن 19

يأتي هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للزائرين من لافتات إرشادية وتفسيرية، وأكشاك ومظلات خشبية تحمل طابع الهوية البصرية للمدينة، إضافة إلى تنسيق الإنارة في المعابد ومحيطها، على النحو الذي يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، وإبراز المعابد ورونقها.

كما تفقد وزير السياحة، أيضًا ما تمّ تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تجريها بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.