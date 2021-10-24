 فحص 6423 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة في كفر الشيخ

فحصت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عدد 6423 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم في المحافظة، وذلك خلال أسبوع واحد، ليصل إجمالي من جرى فحصهن نحو 888459 حتى الآن.

تحويل 35 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام بكفر الشيخ

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان: «فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة وفحص السيدات ضد الأمراض».

وتابعت: «كما جرى تحويل 35 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام»، مضيفة أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.

وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عاما فأكثر، منقسمين لثلاث فئات من عمر 18لـ 25 عاماً، من عمر 25 لـ 35 عامًا، ومن عمر 35 عامًا فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة.

وأكدت سوسن سلام، التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية.

إدارات الرياض وفوه ودسوق يتصدرون المبادرة

وتصدرت إدارة الرياض الصحية الإدارات فى تحقيق المستهدف، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة دسوق الصحية.

يذكر أنه جرى تقديم الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة لأكثر من 50 ألف سيدة حامل ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدات 50765 سيدة حامل بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن.